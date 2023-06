Il popolo del Pride torna a sfilare per le vie di Cuneo: "Cresciamo assieme raccontando il territorio"

Sabato 10 giugno dalle 16 alle 19 tornerà il Cuneo Pride per le strade del nostro capoluogo.



Il corteo partirà da piazza Torino, per poi attraversare via Roma, raggiungere piazza Galimberti, fermandosi di fronte alla casa di Duccio Galimberti, proseguire verso largo Garibaldi e percorrere viale Angeli raggiungendo il Parco della Resistenza, già destinazione finale dello scorso Cuneo Pride.



Il tema di quest’anno è "Desiderata": la provincia che desideriamo e le cose che vogliamo far fiorire sul nostro territorio. Il simbolo è il "soffione": una pianta resiliente che cresce anche se calpestata, e usa il vento per espandersi.



L’intento di Arcigay Grandaqueer è dare risalto ai semi di civiltà e amore sparsi sul nostro territorio: la disponibilità di persone e associazioni; servizi già presenti e non conosciuti; lo sforzo per rendere il nostro territorio ancora più fertile per le vite di tutte le persone che lo abitano, non solo Lgbt.



Questa riflessione sarà portata avanti in una serie di eventi collaterali che animeranno la città di Cuneo, fra cui una mostra a Palazzo Santacroce; un grande evento serale al Parco della Gioventù - la "Night Pride" - grazie all impegno delle persone e delle associazioni che, attraverso il NuOVO, hanno restituito a Cuneo uno dei suoi luoghi più importanti, e a testing Hiv e sifilide gratuiti e anonimi con Dj Set presso l'Auditorium Foro Boario, in via Carlo Pascal 5 L, con la possibilità di test epatite C per persone nate fra il 1989 e il 1969, grazie alla collaborazione con il WSF Collective e Birrovia.



Nelle parole della presidente Elisabetta Solazzi: “Il primo Cuneo Pride, R-Esistenze, è stato una grande celebrazione collettiva. Quest'anno vogliamo consolidare questa narrazione della provincia aprendoci a una riflessione più strutturata e profonda sulle sfide e le possibilità di un territorio che spesso soffre di una rappresentazione limitata, ma che si poggia su una lunga storia di lotta alle discriminazioni, ed è più ricco e sfaccettato di quanto le persone si aspettano”.



Sui social e sul nuovo sito Cuneo Pride informazioni su eventi collaterali e collaborazioni.



Avvio corteo ore 16. Percorso Piazza Torino, Via Roma, Piazza Galimberti, Largo Garibaldi, viale degli Angeli, arrivo Parco della Resistenza.



Orari apertura Mostra Palazzo Santacroce:

Giovedì e venerdì dalle 17 alle 22;

Sabato apertura straordinaria dalle 10 alle 12



Night Pride al NuOVO dalle 20, in Via Parco della Gioventù

Testing + DJSET dalle 21 presso Varco, via carlo Pascal 5.