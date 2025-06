Al via la rassegna Storie Destate del Teatro Marchesato a Saluzzo

Sabato 14 giugno prende il via la quinta edizione della rassegna estiva “Storie Destate”, curata dal Teatro del Marchesato, che anche quest’anno sarà ospitata presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM di Saluzzo. Gli spettacoli si svolgeranno nel suggestivo cortile interno della scuola, con ingresso da via Volta 35.

L’edizione 2025 prevede quattro spettacoli, di cui tre portati in scena da compagnie esterne già conosciute dal pubblico del Teatro del Marchesato e uno di produzione propria.

Ad aprire la stagione, sabato 14 giugno alle ore 21.30, sarà “La prova”, spettacolo frutto della collaborazione tra le compagnie Rossoinvaligia e In Palcoscenico, entrambe torinesi e alla loro prima esperienza artistica congiunta.

L’opera racconta di quattro candidati intrappolati in un processo di selezione che si trasforma in un vero e proprio esperimento psicologico, guidato da un recruiter dalle sfumature sadiche e perennemente stanco. Tra quiz logici, test di resistenza fisica, flessioni obbligatorie e modelli di plastilina, i partecipanti tentano di dimostrare di possedere “il giusto profilo”, affrontando prove sempre più ardue. Ben presto, si rendono conto che il vero nemico non è la concorrenza, ma il sistema stesso.

Uno spettacolo dal ritmo incalzante, ricco di suspense, talento e dialoghi serrati, con cinque attori sempre in scena. Una storia che alterna momenti di assurdità e grande concretezza, in perfetta sintonia con la contemporaneità.

Data la capienza limitata e la disposizione non numerata dei posti, è consigliata la prenotazione. Per riservare il proprio ingresso, è possibile contattare il numero 3336979063 via chiamata o WhatsApp. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno presso la sede del Teatro del Marchesato.

La rassegna Storie Destate si svolge con il patrocinio del Comune di Saluzzo e di Terres Monviso.