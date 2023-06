Villaggio turistico o hotel? Quale scegliere per la tua prossima vacanza

Lo sappiamo, molto probabilmente stai scalpitando anche tu per le tue ferie estive ma magari fai parte delle persone che ancora non hanno prenotato. Sei alla ricerca dell’offerta più conveniente per la tua famiglia, o magari ti hanno approvato da poco le date in cui potrai assentarti dal lavoro ed eccoti qui, ad estate inoltrata alla ricerca di una promo da non perdere. Una delle domande che molti si pongono è: meglio prenotare un villaggio turistico, magari con formula all inclusive, o un hotel? Oggi, in modo chiaro e definitivo, vogliamo dare una risposta a questa domanda mettendo in evidenza differenze e caratteristiche.

Perché scegliere una vacanza in un villaggio turistico

Il villaggio turistico è uno spazio completo in cui puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno: la struttura è solitamente dotata di numerose stanze o appartamenti, ristoranti, negozi, animazione, piscina, angoli per fare sport, divertimento serale e intrattenimento per tutte le fasce d’età. Spaziano anche i prezzi che possono essere low cost con opzioni come roulotte, residence o bungalow e camping ma anche luxury con comfort di altissimo livello.

Il villaggio turistico è una scelta incredibile soprattutto per chi viaggia in famiglia: i genitori potranno rilassarsi, godersi un angolo wellness con spa o magari prendere il sole in piscina mentre i bambini possono essere lasciati in ottime mani al mini club dove professionisti dell’animazione li intratterranno con tantissimi giochi e attività.

Organizzare le vacanze in villaggio è anche vantaggioso dal punto di vista economico: solitamente vengono venduti pacchetti all inclusive, una formula molto comune per questa tipologia di viaggio ma meno frequente negli alberghi dove solitamente vengono escluse spiagge, bibite e altri servizi. Insomma: appena prenoti sai già esattamente ciò che andrai a spendere, senza sorprese!

I servizi più comuni che puoi trovare in un villaggio turistico

A seconda della tipologia di villaggio turistico, puoi trovare tantissimi servizi differenti. Uno dei più comuni è l’intrattenimento: animatori e professionisti fanno in modo che le persone possano divertirsi con balletti, attività sportive, giochi di gruppo, mini club per i bambini ma anche tantissimo altro, sia di giorno che di sera.

Altrettanto fornita è la proposta food: bar, locali, ristoranti e buffet si alternano all’interno del villaggio per poter saziare anche i viaggiatori più golosi ed esigenti, ma proponendo menù sia locali che internazionali così da poter garantire un pasto completo anche ai bimbi che spesso non sono propensi ad assaggiare nuove tipologie di cucina.

Per la balneazione, molti villaggi hanno accesso diretto a spiagge riservate ma sono spesso dotati anche di piscine e vasche idromassaggio per massimo relax. Proprio per chi cerca relax e wellness, non mancano professionisti che effettuano trattamenti e massaggi, talvolta sono anche presenti SPA e Terme all’interno dei villaggi.

Altre attività molto comuni sono quelle sportive: oltre ad organizzare trekking ed esplorazioni fuori dal villaggio, in loco è possibile sperimentare sport acquatici come diving o SUP e surf ma anche giochi di squadra a seconda dei campi presenti come il tennis, il calcio, il basket o il popolarissimo e attualissimo paddle.