Domenica 9 luglio torna a Boves la Spasgiada Galupa

Torna in città, dopo lunghi anni di stop, uno degli appuntamenti più amati dai bovesani, la Spasgiada Galupa.

L’Edizione 2023, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, si terrà il 9 luglio - in occasione di Sant’Eligio, uno dei patroni della Città - a partire dalle ore 15.30.

Un evento reso possibile grazie al grande supporto delle Pro Loco Sant’Anna, Santi Coronati e Castellar, dei Comitati frazionali Legion Straniera, Rivoira Terra di Vita, Roncaia, Rosbella, San Mauro, Cerati dell’ACLI Mellana e dell’Associazione di commercianti “La Sporta”.

Una Spasgiada Galupa… alternativa… con partenza pomeridiana e conclusione sotto le stelle.

Questa porterà ad un pomeriggio tra le vie delle campagne di Boves lungo un percorso di circa 8 km. Non solo enogastronomia in questa grande edizione infatti, ma anche “pillole” di storia e arte, grazie ai quali i partecipanti potranno scoprire piccoli tesori nascosti della città e curiosi aneddoti.

Partendo da piazza dell’Olmo si percorrerà via Auta sino all’ex Cotonificio di Fontanelle. Si proseguirà lungo via Rive Verdi sino a Mellana per poi risalire verso il concentrico costeggiando via Divisione Cuneense, la Caserma Cerutti, passando dal Lago dei Giurdan e terminando nuovamente in piazza dell’Olmo per il dolce.

Sempre in piazza ci sarà il concerto dei “nerocaravaggio” ad attendere i partecipanti della Spasgiada, e tutti i bovesani che desidereranno unirsi. L’ingresso al concerto è completamente gratuito e aperto a tutto il pubblico che desidererà passare una serata in piazza per godere di un repertorio di brani scelti tra i migliori degli artisti della scena nazionale.

Il gruppo musicale è composto da Jamme Orlando, voce, chitarra e sax, Roberto Chiriaco al basso, Marco Campana alla batteria, Joe Vacchetta alla tastiera e alla tromba e Marco Prunotto alle chitarre.

Grandissima attenzione al rispetto del territorio che si andrà ad attraversare, ogni tappa sosterrà la raccolta differenziata e, inoltre, saranno a disposizione dei partecipanti “doggybag” per poter evitare qualsiasi spreco di cibo. Si potrà così decidere se “mangiare tutto e subito” o continuare ad assaporare il menù della Spasgiada Galupa il giorno seguente, comodamente a casa.

Il percorso sarà caratterizzato da 7 tappe con partenza e arrivo dal Pellerin, in piazza dell’Olmo, nel cuore della città:

- Tappa 1 Pellerin in piazza dell’Olmo – merenda con focaccia per partire con il piede giusto;

- Tappa 2 Cotonificio a Fontanelle – aperitivo con bruschette miste, pane e salame;

- Tappa 3 Via Rive Verdi - antipasto con torta salata di verdure;

- Tappa 4 Mellana – ravioli di carne burro e salvia;

- Tappa 5 Caserma Cerutti – arrosto di vitello con contorno;

- Tappa 6 Lago dei Giurdan – formaggi;

- Tappa 7 piazza dell’Olmo - dolce;

Il costo per partecipare alla Spasgiada Galupa sarà di € 20,00 (€ 10,00 per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratis per i bambini da 0 a 6 anni) e prevede:

- kit iniziale con tasca di degustazione e bicchiere riutilizzabile e/o collezionabile;

- 7 tappe con prodotti tipici del territorio a km zero;

- 1 bicchiere di vino oppure 1 bottiglietta di acqua ad ogni tappa;

- doggybag a disposizione per portare via gli avanzi ed evitare qualsiasi spreco alimentare.

“Quando abbiamo proposto l’idea di organizzare la Spasgiada Galupa l’entusiasmo e la disponibilità dimostrataci dalle varie Pro loco e Comitati e dall’Associazione “La Sporta” ci ha davvero impressionato – spiega l’assessore Raffaella Giordano -. “Senza alcuna esitazione si sono subito mossi a cercare persone e offrire ottime idee per la realizzazione dell’evento. La voglia di lavorare e contribuire all’iniziativa per il bene del nostro Comune è incredibile e ci rende davvero felici. Grazie al contributo di ognuna delle realtà di volontariato di Boves, siamo certi, sarà una grandissima edizione!”.

Prevendita biglietti a partire dal 10 giugno 2023 presso la Cartoleria Bisotto Giulia in piazza Italia n. 56.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo ma con un percorso alternativo.

Per informazioni: 0171 391 894 – www.comune.boves.cn.it – manifestazioni@comune.boves.cn.it