Racconigi Cycling Team: due podi e brillanti piazzamenti nelle gare su pista di Dalmine

Due podi ed altri quattro brillanti ‘top ten’ per le ragazze del Racconigi Cycling Team ai “Campionati Regionali Lombardi Junior su Pista” andati in scena nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno, presso il velodromo di Dalmine, in provincia di Bergamo.

Nella prova dell'Eliminazione medaglia di bronzo per l'atleta al primo anno della categoria Arianna Giordani, già dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” corso sulle strade di Bianconese di Fontevivo (PR). La portacolori della formazione di patron Silvio Traversa ha colto anche un sesto posto nella Corsa a Punti, una sesta piazza nello Scratch ed una sesta posizione anche nel Keirin. Proprio in quest'ultima sfida la junior secondo anno Asia Rabbia, campionessa italiana in carica della specialità, è salita meritatamente sul terzo gradino del podio, collezionando anche una nona piazza nella Corsa a Punti.

ORDINE D'ARRIVO CORSA A PUNTI “CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO JUNIOR” A DALMINE (BG):

1) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service)

2) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service)

3) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Pighi Greta (Isolmant - Premac - Vittoria)

5) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria)

6) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

7) Giangrande Giorgia (Isolmant - Premac - Vittoria)

8) Mazzi Martina (Ciclismo Insieme)

9) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

10) Barbiero Martina (Gruppo Nulli - Guber Banca)

ORDINE D'ARRIVO ELIMINAZIONE “CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO JUNIOR” A DALMINE (BG):

1) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service)

2) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

3) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

4) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria)

5) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service)

6) Bertolini Beatrice (UC Conscio Pedale del Sile)

7) Ratti Carola (Team Gauss) 8) Locatelli Camilla (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

9) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

10) Mazzi Martina (Ciclismo Insieme)

ORDINE D'ARRIVO SCRATCH “CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO JUNIOR” A DALMINE (BG):

1) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service)

2) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria)

3) Pighi Greta (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service)

5) Locatelli Camilla (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

6) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

7) Giangrande Giorgia (Isolmant - Premac - Vittoria)

8) Lodi Rizzini Maddalena (Ciclismo Insieme)

9) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

10) Paganelli Elettra (Team Gauss)

ORDINE D'ARRIVO KEIRIN (FINALE) “CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO JUNIOR” A DALMINE (BG):

1) Bertolini Beatrice (UC Conscio Pedale del Sile)

2) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

3) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

4) Barbiero Martina (Gruppo Nulli - Guber Banca)

5) Lodi Rizzini Maddalena (Ciclismo Insieme)

6) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

Visto l'annullamento della cronoscalata in programma sabato 10 giugno nel veronese, a causa di una frana che ha interrotto la strada, la formazione del team manager Claudio Vassallo tornerà in gara domenica 11 giugno nell’edizione numero 39 del “Gran Premio Ciclisti Arcade”, gara open in programma sulle strade trevigiane. 112,7 i chilometri totali da affrontare, spalmati su due distinti circuiti: il primo, lungo 9,8 chilometri quasi completamente pianeggianti, sarà ripetuto per 6 volte, mentre il secondo, lungo 13,4 chilometri comprendenti l’insidiosa scalata al G.P.M. del Montello, dovrà essere affrontato per 3 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 12:30 presso l’Oratorio Noi in piazza Vittorio Emanuele III ad Arcade (TV), mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 14:30 da via degli Alpini. La maglia bianco-rossa del Racconigi Cycling Team sarà difesa dalle under primo anno: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, dalle junior secondo anno: Irene Cagnazzo ed Asia Rabbia, e dalle junior all’esordio nella categoria: Arianna Giordani, Giorgia Porro ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE” AD ARCADE (TV):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce