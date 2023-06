Incidente mortale sulla provinciale a Frabosa: la vittima è un motociclista di 67 anni

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi 9 giugno, dove un motociclista è morto dopo essere finito fuori strada, probabilmente a causa di un malore improvviso. E' successo sulla provinciale 183 nel tratto tra Frabosa Sottana e Frabosa Soprana.

Per l'uomo, G.B. di 67 anni, non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre salvavita messe in atto dall'equipe sanitaria, che hanno provato a rianominarlo a lungo.

Sul posto l'ambulanza medicalizzata e l'eliambulanza, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Mondovì.

Si tratta dell'undicesimo morto sulle strade della Granda dall'inizio dell'anno.