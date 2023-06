Tremila persone a Cuneo per il Pride, l'evento che celebra l'orgoglio LGBTQIA+

Un corteo di centinaia e centinaia di persone, tra le due e le tre mila, ha sfilato oggi a Cuneo per il secondo Pride nella storia della città, dopo la prima edizione dello scorso anno. Tanti giovani e giovanissimi e tante famiglie in questo evento organizzato nel mese dedicato all’orgoglio LGBTQIA+, alla parità di diritti di genere e all’amore in ogni forma.

Il popolo arcobaleno si è dato appuntamento alle 16 in piazza Torino per raggiungere il parco della Resistenza, passando sotto la casa di Duccio Galimberti nel cuore del capoluogo.

Il tema dell'evento di quest'anno è stato "Desiderata", le cose che si vogliono far fiorire sul territorio. Il simbolo scelto è il "soffione", una pianta resiliente che cresce anche se calpestata, e usa il vento per espandersi. Tre i momenti in cui è stato dato spazio alle associazioni e ai loro interventi, in altrettanti luoghi simbolo del capoluogo: il Municipio, piazza Galimberti, di fromte al balcone di Duccio Galimberti e al Parco della Resistenza.

Tanta musica e colore in questa sfilata che ha visto davvero una grande partecipazione e l'affetto della città. Presenti anche numerosi rappresentanti delle istutuzioni, a partire dalla sindaca Patrizia Manassero, dal consigliere regionale Ivano Martinetti fino alla deputata Dem Chiara Gribaudo.

L'evento si conclude in serata con il Night Pride al NuOVO dalle 20, in Via Parco della Gioventù e Testing + DJSET dalle 21 presso Varco, via carlo Pascal 5.