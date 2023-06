Un nuovo sogno per il Santuario di Sant'Anna di Vinadio: la chiesa all'aperto

“Pensa che meraviglia: una chiesa che ha come volta la maestosità del cielo e permette di contemplare le nostre splendide montagne, continuando la silenziosa lode al Creatore”.

È il nuovo ambizioso progetto del Santuario di Sant'Anna di Vinadio, il più alto d'Europa: realizzare una chiesa all'aperto.

Dopo la riqualificazione dell'ex Casa del Randiere, l'antico custode del Santuario, che ora ospita una sala polifunzionale e un percorso narrativo che racconta una storia di accoglienza lunga circa 500 anni, ora si punta a riqualificare l'area del chiostro dove si svolgono le celebrazioni più partecipate e che è stata usato molto spesso in questi due anni a causa delle pandemia.

“Crediamo che in futuro lo sarà ancora di più. Per dare maggiore dignità a questa 'chiesa all'aperto' bisogna ripensare il presbiterio e rifare la pavimentazione esterna”, scrivono in una nota dal Santuario.

Grazie alla generosità dei pellegrini sono stati raccolto 12.500 euro, cifra che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino si è impegnata a raddoppiare. “Questo è stato un grande Dono! Per l'estate 2022 è stata predisposta una struttura provvisoria per lo spazio del presbiterio, riposizionando altare, ambone e croce già esistenti. Il lavoro che seguirà nei prossimi anni sarà il rifacimento della pavimentazione. Per noi è chiaro che senza il Tuo Aiuto, il Santuario che rimane aperto solo tre mesi l'anno, non potrebbe continuare la sua millenaria storia di accoglienza. Ti ringraziamo di cuore per il Tuo Dono!”, chiudono dal Santuario.

Ieri, domenica 11 giugno, l'apertura ufficiale del Santuario con la messa officiata da Don Erik e la benedizione dei bambini e delle famiglie.