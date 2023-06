Mondovì, al monastero di San Biagio si parla di complessità con il professor Ezio Andrea

Sabato 17 giugno alle ore 10 nel Monastero di San Biagio nel quadro delle conversazioni promosse dal Centro Studi dell’Associazione Italiana “Teilhard de Chardin” il prof. Ezio Andreta introdurrà l’idea di complessità. Un tema vasto ed affascinante che permea molti aspetti della nostra vita, dalla scienza e tecnologia ai sistemi naturali e sociali. La complessità è una delle sfide maggiori che la globalizzazione ci ha posto di fronte che richiede un profondo cambiamento culturale, un nuovo pensiero e una nuova capacità di organizzarci e agire per comprendere e adattarci a una situazione che non può essere spiegata con semplici relazioni causa-effetto.

La conversazione sarà orientata a chiarire le ragioni di un tale cambiamento culturale, a identificare le caratteristiche e i principi fondamentali della complessità e ad analizzarne l’impatto sulle diverse discipline e ambiti della società.

Ezio Andreta, laureato in Scienze Politiche all’Università di Genova, con specializzazione in Economia, conseguita alla London School of Economics and Political Science, è stato Direttore della Commissione Europea, Commissario dell’Agenzia Italiana dell’Innovazione, Presidente dell’Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) e Membro del Consiglio Scientifico Generale del CNR. Ha pubblicato molti articoli, organizzato e partecipato a molti convegni internazionali e insegnato in diverse Università in Italia e all’estero. Oggi coordina il gruppo “Foresight” del CNR ed è Membro del Comitato Scientifico dell’APRE.







Ingresso gratuito, si consiglia di arrivare 15 minuti prima.