Mondovì, l'estate 'al bacio' inizia con i Doi Pass

Mondovì si appresta a vivere un’estate al bacio, grazie a un programma ricco di appuntamenti che non può prescindere dagli immancabili “Doi pass” del mercoledì sera. “Smac”, infatti, ha lo stesso suono di un bacio schioccato con passione, ma è un acronimo che sta per Shopping, Musica, Arte e Cultura. In altre parole, un vero e proprio menù dell’intrattenimento messo a disposizione di chi deciderà di trascorrere un mercoledì di luglio nel centro storico di Mondovì Breo.



Il primo appuntamento è in programma per il 5 luglio; le altre date saranno i 12, 19 e 26 luglio, sempre con inizio alle 21 (in caso di maltempo in una delle date stabilite, la serata è rinviata al 2 agosto).



L’inaugurazione ufficiale dei “Doi pass” in occasione della prima serata si terrà in piazza Monsignor Moizo, con la Banda musicale di Mondovì in concerto, diretta dal maestro Maurizio Caldera, ad accompagnare la voce di Viviana Presutti. Nel corso dell’appuntamento d’apertura saranno innumerevoli le forme di intrattenimento proposte, con musica live, dj set, la commistione tra arte e musica di “Tune in-Art & Music Expo, presentazioni di libri, arte visiva, danze latino-americana, balli vari ed esposizione artistiche.



In tutte le sere dei “Doi pass”, a partire dalle 18, ci sarà spazio per lo street food in piazza Roma, che ospiterà anche il grande evento musicale della prima serata. Direttamente dalla finale di X Factor 2022, dove hanno partecipato nella squadra capitanata da Ambra Angiolini, i Tropea porteranno a Mondovì tutta l’energia del loro “Spring Inferno Tour”. I Tropea sono una delle band di riferimento della scena underground milanese capace di esplorare generi molto diversi, muovendosi tra italiano e inglese; il loro tour ha fatto tappa in alcune delle principali città italiane e arriva a Mondovì per un concerto a ingresso gratuito, come è nello spirito di una manifestazione per tutti, caratterizzata da eventi dislocati all’interno della grande isola pedonale cittadina predisposta per l’occasione.



La ventottesima edizione dell’evento che anima l’estate monregalese, volto a regolare momenti di piacevolezza e occasioni di socialità, passeggiando per le piazze e le vie di Mondovì, accompagnati da suoni, spettacoli e tanto altro, è organizzato dall’Associazione “La Funicolare”, in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Camera di Commercio e del Consiglio Regionale del Piemonte.



«A Mondovì si percepisce la voglia di tornare a godersi la città trascorrendo serate all’aria aperta - afferma Mattia Germone, presidente de “La Funicolare” – durante le quali ognuno possa trovare una proposta in linea con le proprie aspettative, tanto i piccoli quanto gli adulti. I “Doi pass” sono un’istituzione dell’estate monregalese, per la quale è necessario trovare un punto di equilibrio tra gli appuntamenti ormai consolidati e le novità in grado di incuriosire un pubblico sempre più vasto. Come sempre i “Doi pass” sono preceduti, la sera del martedì, dall’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” e contribuiscono a far crescere l’attesa intorno all’evento centrale dell’estate monregalese, quella Mostra dell’Artigianato Artistico in programma dall’11 al 15 agosto che riporterà in città anche grandi momenti musicali, con i concerti di Clavdio e delle Karma B».