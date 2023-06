Concerto di Tozzi a Sanfront per Suoni dal Monviso: cambia la location

Il concerto di Umberto Tozzi, in programma per giovedì 20 luglio alle ore 21.30 a Sanfront, si terrà presso gli Impianti Sportivi di Via Mombracco 5 anziché sulla Piazza Statuto, come precedentemente annunciato.

I possessori dei biglietti già acquistati, potranno comodamente accedere alla nuova venue senza dover effettuare alcun cambio.

La nuova location, ai piedi della montagna di Leonardo, si sposa pienamente con le linee guida della stagione Suoni dal Monviso in cui il concerto “Gloria Forever” è inserito.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980