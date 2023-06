A Sant'Anna di Valdieri in arrivo l'Astronomica Festival

Sideralis Officina delle Stelle è lieta di annunciare una serata che unisce la conoscenza astronomica ai tesori culinari locali. L'appuntamento è fissato per il 17 giugn, presso la tettoia comunale di Sant'Anna di Valdieri, a partire dalle ore 21:30.

La serata inizierà con una conferenza entusiasmante sull'astronomia legata ai territori delle nostre vallate alpine. Gli esperti condivideranno con il pubblico la connessione unica tra le meraviglie del cielo e l'ambiente montano circostante. Saranno esplorati temi affascinanti come l'influenza dell’astronomia sulle comunità alpine, le peculiarità astronomiche delle nostre valli e la fragilità del cielo notturno dovuto all’inquinamento luminoso. Questa conferenza rappresenta un'opportunità unica per approfondire le conoscenze e lasciarsi affascinare dalle meraviglie celesti che ci circondano.

Dopo la conferenza, ci immergeremo in un'esperienza gastronomica unica con prodotti tipici, curata da Bateur e da Casa Regina. I partecipanti avranno l'opportunità di gustare le prelibatezze locali e sperimentare i sapori autentici delle nostre vallate alpine. L'apericena avrà un costo di 15 € a persona ed è necessario prenotare telefonando a Cinzia al numero +393470008837.

Nel frattempo, gli esperti di Sideralis - Officina delle Stelle, condurranno il pubblico in emozionanti osservazioni astronomiche al telescopio. Sarà un'occasione unica per ammirare da vicino gli astri e scoprire dettagli affascinanti del nostro universo. Per l’occasione verranno spente le luci del paese per godere al meglio del cielo stellato.

Astronomica Festival dell'astronomia alpina è un festival organizzato dall’associazione Sideralis Officina delle Stelle che mira a promuovere la cultura scientifica e a stimolare l'interesse per l'astronomia nei territori alpini.

L’evento è realizzato grazie al patrocinio di: Pro Loco Sant'Anna e Terme di Valdieri, Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, Unione Montana Maira e Aree Protette Alpi Marittime, International Dark-Sky Association, ESA - European Space Agency, ACLI Cuneo e Regione Piemonte

Con il supporto di Valle Maira, Rifugio Fauniera, VALLE STURA Experience ed EmotionAlp,

Per ulteriori informazioni sideralisaps@gmail.com +39 324 6214970

Per prenotazioni apericena contattare Cinzia al numero +39 347 0008837.