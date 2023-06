Cuneo, in Confcommercio il tavolo di lavoro sulle attività della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus

Martedì 13 giugno presso la Sala Consigliare della Camera di Commercio di Cuneo si è svolto l’incontro organizzato dalla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus per riunire attorno a un tavolo di lavoro tutte le componenti sociali, imprenditoriali, professionali e di categoria del territorio al fine di presentare le finalità e i progetti a cui la Fondazione sta lavorando.

Erano presenti 25 rappresentanti di quasi tutte le Associazioni di categoria, gli Enti e gli Ordini professionali cuneesi. I lavori sono stati aperti dal padrone di casa Mauro Gola, Presidente della Camera di Commercio, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva a sostegno dei progetti che la Fondazione sta portando avanti a beneficio dell’intera collettività.



“I principi della solidarietà e dell’eguaglianza - afferma il Presidente dell’Ente camerale Mauro Gola - sono stati sempre alla base della concezione costituzionale della democrazia e della partecipazione sociale. Questi oggi vanno sostenuti non solo dall’azione pubblica, ma da un rinnovato impegno della società organizzata, affermando il loro valore contro gli effetti disgreganti dell’individualismo”.



E’ quindi intervenuta Silvia Merlo, Presidente della Fondazione, che ha presentato la Onlus alla platea degli intervenuti specificando l’attenzione che si vuole riservare all’Ospedale cuneese S.Croce e Carle, Hub e punto di riferimento sanitario per l’intera provincia. La Presidente ha presentato all’assemblea il “Progetto PET” finalizzato a dotare l’Ospedale di una apparecchiatura di ultimissima generazione ad elevata tecnologia destinata ad abbattere le liste di attesa, ad individuare con precisione e tempestività la presenza di gravi patologie oncologiche, cardiologiche e neurologiche e a fornire trattamenti terapeutici mirati ed efficaci: in una sola parola, uno strumento in grado di salvare davvero tante vite umane.



“Si tratta di un progetto ambizioso – ha precisato Silvia Merlo – che prevede una raccolta fondi superiore ai 2 milioni di euro; una sfida e un sogno importanti per i quali ci stiamo spendendo con intensità e passione. La risposta in termini di adesione al progetto che stiamo ricevendo dal territorio ci fa ben sperare nella buona riuscita dell’iniziativa, ma abbiamo bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e imprenditoriali del cuneese”.



Ferruccio Dardanello, per anni Presidente della Camera di Commercio e ora nella veste di rappresentante del Comitato Eventi costituito in seno alla Fondazione, ha ricordato come la comunità locale ha sempre risposto presente agli appelli di solidarietà e partecipazione succedutisi nel tempo a beneficio della collettività.



“La salute deve essere al centro della società – questo il suo pensiero – l’Ospedale di Cuneo da sempre è un’eccellenza in campo sanitario, come le recenti classifiche hanno confermato. Mi preme rivolgere quindi un appello a tutte le componenti sociali, professionali ed imprenditoriali oggi qui riunite affinché facciano sentire la loro vicinanza e la partecipazione ai progetti della Fondazione. Il primo evento al quale chiedo di aderire – ha continuato Dardanello – è la cena solidale in programma in Via Roma a Cuneo il prossimo 6 luglio nell’ambito delle manifestazioni legate alla “Illuminata”.



Sul punto è intervenuto Giorgio Chiesa, Presidente Associazione Albergatori Esercenti Operatori Turistici della provincia di Cuneo e organizzatore con WeCuneo e Conitours della cena “Milleluci nel piatto” segnalando che parteciperanno all’iniziativa alcuni fra i migliori e acclamati chef del cuneese che proporranno un menù legato al territorio. Poiché il ricavato dell’evento verrà devoluto a favore del Progetto PET, Chiesa ha rivolto un appello ai presenti affinché possano diffondere l’iniziativa e parteciparvi con i propri associati ed iscritti.



L’adesione prevede un costo di 60 euro e le iscrizioni possono essere perfezionate attraverso il portale www.cuneoalps.it.