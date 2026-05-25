Valcasotto piange “Pippo” Limoli, storico amico del borgo

L’Associazione Amici di Valcasotto APS esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe “Pippo” Limoli, storico villeggiante del borgo e figura molto conosciuta e apprezzata dalla comunità valcasottese.

Legato a Valcasotto da oltre cinquant’anni, Pippo aveva scelto questo paese come luogo del cuore, trasmettendone l’amore anche ai figli e ai nipoti e diventando, nel tempo, parte integrante della vita della comunità locale.

Presente, disponibile e sempre pronto a dare una mano, negli anni in cui il paese era ancora fortemente popolato partecipò attivamente alla vita associativa e ai momenti di festa insieme all’amata moglie Giovanna. In tanti lo ricordano per lo sguardo vivace, la battuta pronta, la voglia di stare in compagnia e quella disponibilità concreta che lo portava ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, soprattutto nelle attività pratiche e nei lavori ai motori, sua grande passione.

Gli ultimi anni sono stati segnati da una sofferenza affrontata con discrezione e dignità, senza mai perdere il legame con quel borgo che considerava casa.

"Con Pippo se ne va un altro tassello importante della memoria e della comunità di Valcasotto - sottolinea l’Associazione -. Una presenza autentica, legata ai valori della semplicità, dell’amicizia e della condivisione che hanno caratterizzato per decenni la vita del paese".

Gli Amici di Valcasotto si stringono con affetto ai figli, alle loro famiglie e ai nipoti.

I funerali avranno luogo martedì 26 maggio, alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo a La Loggia (TO).