Successo ad Alba per la sesta edizione di Spazzamondo: 450 volontari e 175 kg di rifiuti raccolti

Una città che si rimbocca le maniche e guarda al futuro: è questo il bilancio della straordinaria partecipazione alla sesta edizione di Spazzamondo, l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Sabato 23 maggio la Città di Alba ha risposto con entusiasmo alla chiamata ecologica, portando nelle strade e nei parchi cittadini circa 450 persone. Il dato più significativo riguarda la massiccia presenza di giovani: moltissimi ragazzi e ragazze delle scuole del territorio hanno dedicato la mattinata alla cura del bene comune.

I numeri dell'intervento

In meno di due ore di attività, l'impegno collettivo ha permesso di rimuovere dall'ambiente complessivamente 175 kg di rifiuti. Il dato straordinario riguarda la qualità della raccolta: circa il 50% dei materiali recuperati è stato correttamente differenziato e avviato al riciclo.

Il dettaglio dei materiali raccolti: Vetro, 37 kg, Plastica, 36 kg; Metalli, 8 kg; Carta, 6 kg; Indifferenziato, 88 kg.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare profondamente tutti i cittadini che hanno partecipato, i volontari della Protezione Civile per il consueto e prezioso supporto logistico e gli Uffici Comunali per il coordinamento dell’evento.

Il sindaco Alberto Gatto: "Vedere così tanti giovani occuparsi della nostra città con questo spirito è il segnale più bello che potessimo ricevere. La partecipazione a Spazzamondo non è solo un atto di pulizia, ma un grande gesto di educazione civica collettiva. Un ringraziamento va alla Fondazione CRC per aver promosso questa iniziativa e a ogni singolo cittadino che ha deciso di fare la propria parte".

L’assessore all’Ambiente, Roberto Cavallo: "I numeri di quest’anno parlano chiaro: non solo abbiamo raccolto molto, ma abbiamo raccolto bene. Il fatto che la metà del peso totale sia composta da materiali avviati al riciclo dimostra che la sensibilità ambientale dei nostri ragazzi è in forte crescita. Ridurre l'indifferenziato è la sfida del futuro e oggi Alba ha dimostrato di essere sulla strada giusta. Grazie a tutti i volontari e agli uffici per lo straordinario lavoro di squadra”.