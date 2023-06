Dogliani, al via la raccolta fondi "Un cane per Luca" per aiutare un 22enne di Monforte

“Dogs for kids ha incontrato Luca insieme alla sua mamma e si è resa disponibile per un progetto finalizzato ad affiancare al ragazzo un cane da servizio adeguatamente preparato, che cercherà di aiutarlo a ottenere un minimo di indipendenza nel suo difficile percorso di vita”.

“Luca - si legge sulla piattaforma GoFundMe, dove è partita una raccolta fondi - è un ragazzo di 22 anni di Monforte D’Alba, in provincia di Cuneo. È nato con una grave malformazione cerebrale, che ha compromesso in maniera importante la sua vita”.

“Non è in grado di comunicare attraverso la parola e di utilizzare la scrittura, in quanto - prosegue il testo - la compromissione della vista non permette la coordinazione necessaria per scrivere, neanche attraverso ausili informatici.

Luca - continua - deve essere aiutato in ogni fase della giornata, in tutto, nel mangiare, nel vestirsi e nelle operazioni di igiene quotidiana”.

Da lì l’idea di rivolgersi all’associazione Dogs for kids, una no profit che si occupa della preparazione di cani da assistenza e che aiuta bambini in difficoltà.

“Il progetto - scrive l’organizzatrice della campagna, Stefania Cometto - sarà impegnativo e avrà bisogno di aiuto economico sia per le spese riguardanti il cane, il suo mantenimento e il suo addestramento, per quanto riguarda il percorso di preparazione del ragazzo e della famiglia”.

La raccolta fondi, arrivata a 1.200 euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/dogsforkids-un-cane-per-luca