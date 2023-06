Medaglia d'oro alla società agricola "La Bruna" per il Castelmagno

Il primo concorso regionale riservato ai formaggi della Regione Piemonte svoltosi presso la sede della cooperativa Piemonte Latte a Savigliano e nel Castello di Grinzane Cavour nelle giornate del 10 e 11 Giugno 2023 è giunto alla sua conclusione e la nostra azienda è stata insignita di prestigiosi riconoscimenti.

Lo scopo dell’iniziativa, realizzata dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) ruotava attorno alla valorizzazione del patrimonio lattiero caseario regionale, portando l’attenzione sulle qualità, le varietà e la diffusione dei prodotti caseari locali, esaltandone in primis la biodiversità. Siamo onorati e grati per essere stati giudicati meritevoli della medaglia d'oro nella categoria Castelmagno, il formaggio più rappresentativo del nostro territorio. Questo riconoscimento ci rende sempre più forti nel credere che i valori condivisi dalla nostra azienda rappresentino la base di partenza per la qualità dei nostri prodotti.

Nella categoria BRA DURO l'azienda Tino Paiolo| Società Agricola La Bruna si è aggiudicata il terzo posto, così come nella categoria DOP Semiduri la nostra Toma Piemontese è stata premiata con una medaglia di bronzo. La nostra filosofia ruota attorno alla qualità delle materie prime, al rispetto del benessere animale, all’importanza del tempo. Siamo convinti che valorizzare sia meglio che produrre e ogni giorno ci impegniamo a realizzare prodotti sicuri e genuini.