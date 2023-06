"Mondovì Mountain Film" e le donne protagoniste della montagna

Giovedì 15 giugno, alle ore 21, in piazzetta Moizo a Mondovì Breo (davanti alla chiesa di Sant'Agostino) va in scena la prima serata del Mondovì Mountain Film, rassegna cinematografica organizzata dal CAI Mondovì con il patrocinio della Città di Mondovì, il sostegno della Fondazione CRC e la collaborazione del Trento Film Festival.

Ospite della serata l'atleta monregalese Francesca Zucco, skialper che oggi frequenta la montagna a 360 gradi ed è rientrata tra i 40 alpinisti emergenti, di cui 12 donne, selezionati dal Club Alpino Italiano per il curriculum. Oltre alle immagini e ai video dell'attività di Francesca, verrà proiettato il cortometraggio "The Traverse", dedicato alla traversata scialpinistica della Haute Route Chamonix-Zermatt, realizzata dalle alpiniste Valentine Fabre e Hillary Gerardi. Un'occasione per parlare di montagna come ambiente alpinistico e sportivo, dalla prospettiva delle atlete che la frequentano quotidianamente e che continuano a trovarla, come scrisse Bonatti, "immensa, misteriosa, impossibile". Ingresso libero. In caso di maltempo la serata si svolgerà presso la sede del CAI Mondovì in via Beccaria 26.