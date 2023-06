Savigliano: all'Alstom il corner informativo del gruppo AIDO

Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) all'Alstom per parlare di donazione. Giovedì 8 giugno presso lo stabilimento Alstom, il Gruppo cittadino dell' AIDO, rappresentato dai volontari Elena Fea,Alberto Casasole e dal presidente Pasquale Portolese insieme ad alcuni studenti dell’Istituto Cravetta- Marconi, indirizzo socio sanitario, (Panero Alessandro, Galota Marta e Barge Anna) hanno allestito un corner informativo per sensibilizzare sul tema della donazione. Durante l'incontro i volontari hanno avuto modo di confrontarsi e dare informazioni a tutto il personale sulla “morte cerebrale “ e sulle modalità per diventare donatori di organi e tessuti, raccogliendo un buon numero di adesioni “al dono“.



"Siamo molto soddisfatti - dice il dr. Pasquale Portolese, presidente dell'AIDO cittadino - del buon esito di questa iniziativa e con l'occasione vorrei ringraziare l Alstom per l'accoglienza e la disponibilità che ci hanno offerto. Il nostro grazie va anche all' Istituto Cravetta-Marconi e ai suoi studenti per il supporto che ci hanno dato".



L'AIDO i che quest’anno festeggia 50 anni della sua fondazione, è presente da parecchi anni nella nostra città, da alcuni mesi ha ripreso a pieno ritmo la sua attività volta a sensibilizzare, promuovere e diffondere la cultura della donazione.



La donazione degli organi è un gesto di solidarietà e di generosità davvero importante. "Nel nostro Paese - spiega ancora il dr Portolese - più di 8.000 si trovano ancora in lista d’attesa, aspettano un trapianto, talvolta con la vita “ appesa ad un filo”, con la speranza di ricevere un organo che possa migliorare la loro qualità di vita se non, addirittura, di poter sopravvivere".



Il sì alla donazione, dunque, è un gesto d’amore che può davvero salvare una vita. Per aderire all'associazione o ricevere maggiori informazioni si può contattare il Gruppo AIDO di Savigliano al numero 3475194590 oppure direttamente presso la sede sita in Corso Vittorio Veneto, 52.