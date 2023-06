Intervento nella tarda serata di ieri, martedì 13 giugno, nel comune di Borgo San Dalmazzo.

I Vigili del Fuoco di Cuneo sono intervenuti per spegnere e mettere in sicurezza un'autovettura interessata dalle fiamme. L'auto si trovava in una strada sterrata del parco fluviale che da Borgo San Dalmazzo porta a Cuneo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.