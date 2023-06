Vettura in fiamme, ieri 14 giugno verso le 21.30, in via Lattes a Saluzzo, all'altezza del civico 3. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi. La macchina era parcheggiata all'esterno dell'edificio.

Sono stati allertati i vigili del fuoco di Saluzzo, che hanno domato le fiamme e terminato l'intervento in 45 minuti circa.