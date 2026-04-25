Mondovì, furto con spaccata in via Trieste: colpo alla rivendita The Flow Bike

Furto con spaccata nella notte a Mondovì. Nel mirino dei ladri è finita The Flow Bike, negozio specializzato nella vendita di biciclette professionali in via Trieste. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone avrebbe sfondato la vetrina della rivendita, consentendo ai malviventi di introdursi rapidamente all’interno e portare via una bicicletta elettrica di alto valore.

Il colpo è avvenuto in pochi minuti: dopo aver abbattuto la vetrina, i responsabili si sarebbero impossessati del mezzo a due ruote e sarebbero fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi. Ingenti i danni alla struttura, mentre è in corso la quantificazione del valore della bici rubata.

Le forze dell'ordine stanno ora verificando eventuali collegamenti con quanto accaduto pochi giorni fa a Piasco, dove la storica rivendita Cicli Mattio era stata presa di mira con una dinamica simile: vetrine sfondate e furto di materiale ciclistico professionale, con danni rilevanti alla struttura (LEGGI QUI).

Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili a identificare il mezzo utilizzato e i responsabili del colpo.