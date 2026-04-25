Dogliani, ore di apprensione per una giovane scomparsa ieri pomeriggio: ritrovata nella notte

E' stata ritrovata ieri notte poco dopo l'una, in stato confusionale, la ragazza che da ieri sera intorno alle 20, quando la notizia era stata diffusa sui social, stava tenendo in apprensione tutta Dogliani. La giovane, maggiorenne, si era allontanata dalla propria abitazione in stato confusionale, facendo perdere le sue tracce e facendo scattare l’allarme.

Le ricerche, che hanno coinvolto i Vigili del fuoco volontari di Dogliani, alcuni residenti e il personale del 118, si sono attivate immediatamente, con le squadre concentrate nelle aree circostanti la casa e, in particolare, nella zona di borgata Martina, dove il segnale del telefono cellulare risultava ancora agganciato. Da lì si sono sviluppate le operazioni di perlustrazione, proseguite per ore nei boschi e nei terreni limitrofi.

Intorno all’una di notte è arrivata la notizia attesa: la giovane è stata individuata e raggiunta dai soccorritori. Appariva, spiegano i vigili del fuoco, "in condizioni complessivamente buone, ma è stata comunque affidata al personale sanitario per gli accertamenti necessari".