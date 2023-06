Le Città di Cuneo, Mondovì e Bra sui tram di Nizza

“Visitez Cuneo, en Italie” è il claim comparso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno sui tram della Città di Nizza che, con i suoi 342.000 abitanti, è il quinto comune più grande della Francia.

Per 15 giorni, infatti, le immagini paesaggistiche della Città di Cuneo, Mondovì e Bra hanno “invaso” la località della Costa Azzurra comparendo sulle linee centrali del trasporto pubblico urbano, insieme ad un QR Code e all’indirizzo web del sito www.cuneoholiday.com.

L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune di Cuneo (per il quarto anno consecutivo) al progetto “10 Comuni”, realizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza con l’obiettivo di favorire il turismo delle città italiane. In particolare, l’ultima campagna promozionale si è tenuta nelle due settimane a cavallo della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno e, oltre a Cuneo, ha visto protagoniste le altre città piemontesi di Mondovì e Bra.

“Per la nostra città e per tutto il territorio cuneese si tratta di un’ottima vetrina, – dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e il Vicesindaco Luca Serale - grazie all’esposizione dei manifesti proprio in concomitanza con la 76ª edizione del Festival di Cannes e dal consistente afflusso di turisti dal nord della Francia ma anche dagli Stati Uniti e dall’Oriente attraverso il vicino aeroporto. Le campagne di promozione, se ben fatte, sono sempre efficaci: sono molti, infatti, i turisti francesi e non solo che arrivano dall’estero per visitare Cuneo. Questa iniziativa, inoltre, ci rende ancora più vicini a Nizza, con cui il prossimo anno celebreremo il 60° anniversario del nostro gemellaggio.”

"Stiamo lavorando alla identificazione turistica ed al posizionamento turistico della nostra città, - il commento del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo - investendo risorse e godendo delle opportunità di collaborazione con tanti Enti ed Istituzioni come, in questo caso, la Camera di Commercio Italiana di Nizza. L'obiettivo è quello di portare turisti a Mondovì e rendere questo movimento strutturale".