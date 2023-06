A Fossano l'incontro con la 'buona politica'

Lunedì 19 giugno, il Comitato Fossanese di Italia Viva promuove un incontro con l’On. Luigi Marattin, deputato di Italia Viva eletto nella circoscrizione di Cuneo: l’appuntamento si terrà alle ore 18 presso il locale Antico Casolare in via Roma 142, a Fossano.



L’evento rientra nell’ambito dei periodici incontri del Deputato con il suo elettorato. Insieme a Marattin saranno presenti i coordinatori provinciali del partito Marta Giovannini e Francesco Hellmann e modererà il dibattito Armando Boretto, referente locale di Italia Viva.



I partecipanti si confronteranno sul tema “Fossano incontra la buona politica”, occasione per discutere in merito all’area politica dei liberal democratici sia a livello nazionale sia a livello locale. Inoltre, la discussione affronterà il tema del rapporto fra il PNRR e le riforme, che dovrebbero potenziare equità, efficienza e competitività del nostro Paese.



Ma il confronto sarà anche l’occasione per parlare di delega fiscale e di altri argomenti suggeriti dal pubblico.



Per informazioni scrivere all’indirizzo email: italiavivafossano@gmail.com