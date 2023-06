Fossano: nella chiesa del Gonfalone l'incontro sulla ricerca di lavoratori specializzati

Sabato 24 giugno alle ore 9.30 presso la Chiesa del Gonfalone a Fossano si svolgerà il convegno organizzato dall’Associazione Insieme, in collaborazione con A.I.S.P.A., che affronterà le difficoltà che le aziende stanno riscontrando nel reperire personale e manodopera specializzata.



L’evento è curato dal Pianeta Economia in stretta sinergia con il Pianeta Giovani di Insieme: verranno evidenziate le criticità e conseguenze nel mondo del lavoro suscitando, nel contempo, suggestioni utili di approfondimento mediante la condivisione di esempi virtuosi, riscontrati principalmente in provincia di Cuneo, attuati per affrontare e, per quanto possibile, arginare il problema.



L’analisi partirà da un sondaggio che è stato realizzato e divulgato dal Pianeta Giovani, capitanato da Federico Calzia, che quel giorno sarà rappresentato da Marzia Danna. Alla tavola rotonda moderata dalla giornalista Filomena Greco de ‘Il Sole 24 Ore’ interverranno: il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, il direttore di Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte Anna Forlenza, l’amministratore delegato di Maina S.p.A. Marco Brandani, il direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese Marco Lombardi e l’imprenditore Ernesto Testa. Le conclusioni saranno affidate ai membri del Pianeta Economia e dall’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino.



«È stato molto interessante osservare quanto riscontrato nel questionario e siamo lieti di poter portare il pensiero dei giovani» afferma Marzia Danna del Pianeta Giovani: «Siamo sicuri che sarà un momento importante di condivisone e riflessione in merito a tematiche così attuali e urgenti. Spesso si parla dei giovani, ma troppo spesso non si lascia spazio per esprimere i propri problemi e punti di vista. Per questo siamo orgogliosi di essere i porta voce dei 150 ragazzi che hanno risposto al nostro sondaggio, fiduciosi in un proficuo confronto con gli altri ospiti e relatori».



Federico Calzia, coordinatore dei Giovani di Insieme, aggiunge: «Con uno sforzo significativo da parte dei membri del pianeta giovani, siamo riusciti a redigere un questionario articolato, dove le domande variavano in base alle precedenti risposte dell’intervistato, potendo così entrare sempre più nello specifico. Abbiamo raggiunto un’ampia platea tra studenti professionali, delle superiori e universitari. È sicuramente già una larga base statistica che permetterà al Pianeta Economia di fare delle osservazioni ancora più accurate su quali siano le esigenze in tema di lavoro nella nostra provincia. Vista l’attualità (rectius, l’urgenza) di questo argomento, e constatato l’interesse da parte di così tante ragazze e ragazzi, aspettiamo con grande curiosità il convegno, per raccogliere le suggestioni del pianeta economia e dare anche noi il nostro contributo!»