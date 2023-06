Green Communities: Uncem chiede il finanziamento di tutti i 190 progetti presentati

"Le Green Communities sono la vera dimensione territoriale del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono i territori nel presente e nel futuro, che affrontano le crisi climatica, energetica, sociale, economica. Sono il PNRR portato sui territori oltre il municipalismo e il campanilismo di altri bandi che hanno messo i Comuni tutti contro tutti".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.



"Sulle Green Communities stiamo facendo un lavoro intenso che prosegue lunedi 19 e martedi 20 giugno in Campania, con quattro incontri che Uncem promuove nel Bussento Lambro Mingardo, nei Monti Lattari, nel Fortore e nel Taburno. Due progetti finanziati, altri per i quali saranno necessarie ulteriori risorse, di PNRR o di altre fonti. A livello nazionale, un anno fa si apriva il bando PNRR per le Strategie d'area delle Green Communities, teorizzate da Uncem dal 2008. E nel 2022 sul bando PNRR sono arrivati, al 16 agosto, 193 progetti. 37 sono stati finanziati con oltre 130 milioni di euro importanti. Ma ne servono altri 300 milioni, come ho detto al Ministro Calderoli, per dare corpo a tutte le altre 160 occasioni di crescita e sviluppo territoriale".



"Sono valli intere che lavorano, Comuni insieme, con imprese, scuole, università, centri di ricerca. Ne parliamo domani e martedi in Campania, come lo faremo a fine mese in Calabria, portando al centro la sfida del cambiamento, che vede certamente Governo, Parlamento, Regioni insieme con gli Enti locali montani. In dialogo, alla base di ogni progettualità" conlcude Bussone.