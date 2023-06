Mondovì, approvati dalla giunta investimenti per quasi 700.000 euro

Negli scorsi giorni la Giunta comunale ha approvato i progetti definitivi-esecutivi relativi a tre importanti interventi previsti sul territorio cittadino. Innanzitutto, la realizzazione di una nuova mensa a servizio della Scuola Primaria di Borgo Aragno per un importo complessivo di 550.000 euro finanziato in seno al PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2, quindi il secondo lotto dei lavori manutenzione straordinaria di viale Durando per 62.500 euro (con la sistemazione della scarpata sottostante il viale, il ripristino della copertura del muro d’argine lungo l’Ellero mediante lastre in pietra di Luserna, la fornitura e la posa di elementi di arredo urbano quali panchine, cestini portarifiuti e portabici) e infine il consolidamento strutturale di un muro in vicolo delle Cappuccine e la conseguente riqualificazione dell’area circostante per una spesa complessiva di 85.000 euro.



Tre azioni significative che testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti dei servizi scolastici e della riqualificazione urbanistica, come sottolineato dal sindaco, Luca Robaldo, e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora: «Continua il nostro impegno amministrativo volto a rafforzare la rete scolastica urbana e a migliorare l’intera città con interventi puntuali di tipo estetico e strutturale. La nuova mensa di Borgo Aragno rappresenta in particolare un tassello fondamentale nell’opera di potenziamento delle infrastrutture scolastiche, specie per un istituto che negli anni ha visto crescere il proprio numero di iscritti al punto da costringerci, nel 2020 in pieno periodo pandemico, a installare una tensostruttura temporanea come locale mensa. Gli interventi di viale Durando e di via delle Cappuccine, invece, quali effigi della volontà di celebrare la dimensione estetica urbana, garantendo in contemporanea la massima sicurezza per i cittadini e i visitatori».