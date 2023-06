Collisioni compie 15 anni: Lazza, Articolo 31 e Sfera Ebbasta ospiti del festival

Il countdown è iniziato: mancano due settimane al Festival Collisioni, giunto alla sua quindicesima edizione. Sono quarantamila le persone attese ad Alba, nella magnifica cornice delle Langhe dal 7 al 20 luglio.

Ma non solo. Per festeggiare questo traguardo importante è infatti prevista una programmazione di eventi fino a settembre, anche grazie alla valorizzazione del nuovo spazio urbano allestito nell’arena permanente del parco Tanaro, dove sono già stati piantati 50 alberi di pregio. Una location da affiancare a quella storica di piazza Medford, per fare di Collisioni un festival sempre più strategico anche per l'attrazione turistica del territorio.

Gli ospiti

La maratona di ospiti, tutti italiani quest’anno, è vasta e pensata per un pubblico di ogni età. Si partirà venerdì 7 luglio con una serata dedicata ai giovani: sul palco si alterneranno infatti il rapper campano Geolier, Ernia e l'attesissimo Lazza, dominatore incontrastato delle classifiche di Spotify, secondo classificato alla sua prima partecipazione a Sanremo.

Il programma proseguirà sabato 8 luglio con il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva, preceduti da da Tony Boy, Sethu e Giuse The Lizia.

Dopo una due giorni dedicata a un pubblico più giovane, un immediato ritorno indietro nel passato, a quegli anni ’90 segnati dagli Articolo 31, che si esibiranno nella serata di domenica 9 luglio in cui è previsto il contributo di Dj Time live, con la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

La domenica successiva, il 16 luglio, toccherà invece a Checco Zalone, per la prima volta a Collisioni, portare il suo esilarante spettacolo Amore + Iva.

Ma Collisioni non si ferma al consueto weekend di luglio. Dopo i grandi concerti in Piazza Medford, la programmazione si sposterà nella sua nuova casa: l'Arena permanente realizzata presso il Parco Tanaro di Alba, proseguendo anche nella stagione invernale attraverso concerti, incontri letterari, spettacoli di circo e teatro grazie alla tensostruttura del Rock Circus, un vero e proprio spazio allestito per la musica in un tendone da circo trasformato in sala concerti.

Il progetto nel parco Tanaro

Proprio per festeggiare il suo 15° compleanno, l'Associazione ha deciso di dare vita a un nuovo progetto per la creazione di un'arena permanente, dedicata ai concerti e allo spettacolo nel Parco Tanaro di Alba, che vede la partecipazione del Comune di Alba e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, attraverso il bando "Re:azioni. Difendi l'ambiente contribuisci al benessere di domani". Si tratta di un ingente piano di investimenti per la riqualificazione di una zona urbana attualmente poco frequentata, specialmente di notte, che necessita di azioni come la creazione di nuova illuminazione, l'installazione di barriere acustiche, nuovi dispositivi per la raccolta differenziata e per la sicurezza, oltreché un progetto di piantumazione di alberi di pregio in cui sono coinvolti anche i ragazzi del Progetto Giovani con laboratori dedicati alla salvaguardia e alla cura del verde, per creare un'area dove la musica e lo spettacolo siano in grado di vivere in armonia con la città e l'ambiente, secondo lo slogan lanciato dal progetto "Più giovani, più alberi, più vita". In questo nuovo spazio il festival ospiterà giovedi 20 luglio l'unica data estiva in Piemonte di Mr. Rain, che devolverà parte degli incassi della sua esibizione all'acquisto di nuovi alberi, oltre all'unica data in Piemonte di Diodato prevista per giovedì 30 luglio, e altre 30 serate già programmate per l'estate.

Taricco: “Volevamo avere una casa permanente”

E la volontà di dare a Collisioni una vera e propria casa è ribadita da Filippo Taricco, direttore artistico del festival (nella foto sotto): “Abbiamo pensato a sorta di nuova casa di Collisioni, che non dovesse essere montata e smontata ogni volta terminato il festival. Non volevamo farlo in un posto prestigioso e spettacolare, ma in un'area che aveva bisogno di cure e attenzioni, dove la nostra presenza poteva fare la differenza”.

“Così - ha proseguito Taricco - ci siamo presi a cuore il Parco del Tanaro e abbiamo cominciato a lavorare alla creazione di un luogo che potesse essere messo a disposizione di tutti coloro che vogliono organizzare un festival, con un palco vero, un vero impianto, un'area pavimentata con bagni, strutture e servizi capaci di ospitare in sicurezza qualsiasi genere di evento. Perché i giovani di oggi non siano costretti a sopportare la fatica e le tribolazioni che abbiamo subito quando abbiamo creato Collisioni”.

Cirio e Poggio: “Musica e cultura in un corpo unico”

Chi plaude all’iniziativa è Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, insieme all’assessore alla Cultura Vittoria Poggio: “Collisioni è una delle più riuscite sintesi di visione glocal di un territorio: musica e cultura diventano un corpo unico, un faro che richiama appassionati da tutta Italia per la presenza di artisti di fama internazionale in una porzione di territorio sempre più ampia, a conferma di un format di successo che quest'anno compie 15 anni, ma dimostra già la maturità degli eventi più glamour”.

“La città di Alba accoglie con piacere questa edizione del Collisioni Festival - hanno aggiunto il sindaco della Città di Alba Carlo Bo e l'Assessore al Turismo, Manifestazioni ed Eventi, Città Creative Unesco Emanuele Bolla - consolidando una collaborazione pluriennale culminata nel 2022 con la grande sfida che ha portato ad Alba tre grandi concerti che hanno raccolto oltre 45.000 spettatori”.

Biglietti ed eventi di Collisioni

Tra gli eventi collaterali di Collisioni, la terza edizione di Tutto Normale, giornata prevista per venerdì 7 luglio grazie al sostegno di Banca d’Alba. Collisioni inoltre non perde nemmeno quest'anno il suo carattere di Festival Agrirock. Ospiterà infatti le eccellenze del territorio piemontese, dai prodotti di filiera corta di Confederazione Italiana Agricoltori Cuneo ai vini del Consorzio Asti Docg, ai Formaggi del Progetto europeo Lost, che vede rappresentate le piccole produzioni casearie non solo del Piemonte come la Robiola di Roccaverano, il Murazzano e l'Ossolano, ma anche le piccole produzioni di qualità di altre regioni Italiane. Tornerà infine il cheeseburger 100% piemontese con le fettine al latte, grazie alla collaborazione con un partner storico di Collisioni come Latterie Inalpi. I biglietti di Collisioni sono disponibili online su Ticketone e sugli altri circuiti o presso i punti vendita autorizzati.