Consegnata la Costituzione ai neo maggiorenni di Lagnasco: per loro una settimana di festa in paese

Con una cerimonia ufficiale, tenutasi nella Sala della Giustizia dei Castelli Tapparelli di Lagnasco, domenica 18 giugno, i diciottenni del paese hanno ricevuto una copia della Costituzione.

A consegnarla è stato il vicesindaco Oscar Fiore con il consigliere comunale Fabrizio Risso assieme alle due insegnanti della scuola primaria di Lagnasco, Daniela Bonansea e Daria Giletta.

I coscritti della leva del 2005, si sono ritrovati nel giorno che ha dato il via alla loro settimana di festa per il raggiungimento della maggiore età e, come da tradizione, hanno prima partecipato alla messa celebrata dal parroco don Ettore Signorile, per poi raggiungere i Castelli dove hanno ricevuto la Carta Costituzionale.

La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari ed amici dei neo maggiorenni.

Dopo le raccomandazioni riguardanti i diritti e doveri dei cittadini maggiorenni è stata apposta la firma simbolica nei confronti dell'impegno al rispetto dei beni pubblici e del senso civico.

Erano presenti 15 ragazzi su 19 iscritti all’anagrafe del Comune di Lagnasco nel 2005.