Busca e Cherasco: ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a Daniele Fissore

Sta per concludersi con successo la mostra dedicata al pittore Daniele Fissore, allestita nelle suggestive sedi di Casa Francotto a Busca e Palazzo Salmatoris a Cherasco. L’evento espositivo ha già accolto oltre quattromila visitatori, confermandosi un appuntamento di grande rilievo culturale e artistico per il territorio.

Per celebrare la chiusura della mostra, domenica 22 giugno, lo Staff di Casa Francotto, in collaborazione con i proprietari e grazie alla loro disponibilità, offre al pubblico un’occasione davvero unica: l’apertura straordinaria dell’Eremo di Belmonte, uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della città di Busca.

Un biglietto, due eventi: arte e spiritualità si incontrano

In occasione della giornata conclusiva, sarà attiva l’iniziativa “1 biglietto, 2 eventi”, che consente di accedere alla mostra e all’Eremo con un solo biglietto: Biglietto intero: 13 euro, ridotto: 10 euro (valido per i possessori della Tessera Abbonamento Musei). Servizio navetta incluso con partenza da casa Francotto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 371 5420603 o scrivere a info@casafrancotto.it. La mostra, per chi volesse visitarla in autonomia, resterà comunque accessibile gratuitamente fino alle 18,30 di domenica 22 giugno.

L’Eremo di Belmonte

L’Eremo di Belmonte rappresenta uno dei luoghi del cuore della comunità buschese. Situato sulla collina a circa 900 metri di altitudine, domina con la sua presenza storica e paesaggistica la città di Busca.

Le sue origini risalgono al XIII secolo, con la costruzione della cappella dedicata alla Madonna e del monastero della certosa femminile di Santa Maria di Belmonte. Nel corso del Quattrocento il complesso fu affidato alle suore domenicane, mentre nei primi anni del Seicento passò ai Camaldolesi di San Romualdo, diventando un centro spirituale di riferimento e meta di numerosi pellegrinaggi.

Nel corso dell’Ottocento, l’eremo venne acquistato da nobili locali, che lo trasformarono in villa signorile, decorandolo con dipinti mitologici del pittore Francesco Gonin. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la chiesa abbaziale subì gravi danni a causa dei bombardamenti, e oggi ne restano soltanto alcuni suggestivi ruderi.

Gli orari di apertura della mostra nelle due sedi espositive di Busca e Cherasco:

Busca in Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10-12 - 15,30 – 18,30. Domenica e festivi 10-12,00 – 14,30 – 18,30 - Info e prenotazioni: 371-5420603 info@casafrancotto.it www.casafrancotto.it

Cherasco in Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì e venerdì 14,30 – 18,30. Sabato, domenica e festivi 9,30- 12,30 - 14,30 -18,30. Info Ufficio turistico di Cherasco 0172 427050 – e sul sito: turismoeventicherasco.it