Anche “La Cascina” nella logistica della Fausto Coppi [FOTO]

Organizzare una manifestazione di grande richiamo e partecipazione come la Granfondo “La Fausto Coppi” non è certo facile ed è bello che in questa 34ª edizione la macchina operativa abbia fra i suoi componenti anche “La Cascina”, associazione nata nel 1983, divenuta anche cooperativa sociale nel 1992 e importante centro diurno di accoglienza per soggetti in difficoltà o con disabilità.

Racconta il suo presidente Alberto Bergia: “Siamo stati contattati da Davide Lauro, presidente della classica ciclistica cuneese, come polo logistico e nella preparazione dei pacchi gara. Nella nostra struttura di Via San Maurizio a San Rocco Castagnaretta abbiamo gli spazi e alcuni di noi stanno lavorando insieme ai volontari proprio nella preparazione dei pacchi gara. E non solo. Sabato prossimo li aiuteremo anche nella consegna ai ciclisti e la domenica in altri servizi. È la prima volta che veniamo coinvolti in questa iniziativa e siamo molto contenti di poter dare il nostro contributo per la realizzazione di un evento così importante”.

Il Centro Diurno “La Cascina” ospita attualmente 18 persone con una decina di operatori impegnati, ed è un punto di riferimento importante per tutto il territorio cuneese. Nel tempo ha coinvolto sempre un maggior numero di persone e di volontari con molteplici attività dedicate all’inserimento e all’inclusione lavorativa di chi è svantaggiato.

Si percepisce un certo orgoglio in tutti loro nel partecipare attivamente ad un evento sportivo di risonanza mediatica importante e molto “cuneese”: gli ingranaggi che fanno funzionare una macchina complessa sono tanti e tutti importanti.

Non resta che augurar loro “Buon lavoro”!