Valdieri, al via la mostra "Arte come fiume"

Guardare o ascoltare quello che la natura regala agli occhi delle persone nell’ interminabile danza del tempo, tra i colori, i movimenti, il cambiamento delle stagioni. Tutto questo lo si può trovare qui in montagna cogliendo tutto quello che l’ambiente offre nei paesaggi.

Per questo nelle difficoltà che il tempo regala, l’artista della Valle Gesso, sa che nel suo tempo ci sono mille sfumature e passaggi di colori, di storie da cogliere, e momenti da inquadrare. E così in ogni fermo immagine, in ogni pietra spostata, prova a descrivere cio che vuole esprimere o vivere.

Così come acqua che si fa fiume e va al mare non possiamo che immobili osservare l’opera di pietra, legno carta, quadro. Foto, ceramica, disegno, cosa effettivamente voglia trasmetterci.

Per promuovere la cultura in Valle Gesso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri, invita tutti i residenti della Valle Gesso e non alla mostra “ARTE COME FIUME “ dal 23 Giugno al 24 settembre presso i locali della Costancia Trattoria in via Antonina Grandis, 2.

Un modo per conoscere e capire ogni piccola goccia che ogni artista regala a chi si ferma a guardare..