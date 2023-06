Con “Officina Monviso 2023” per camminare insieme in montagna e gustarne della bellezza

"Officina Monviso” compie 10 anni.

Compleanno festeggiato ieri martedì 20 giugno al Quartiere di Saluzzo in conferenza stampa, con un tuffo nelle emozioni e nella sequenza di passi in avanti del percorso, raccontati da un accompagnatore storico come Mario Piasco e catturate da immagini suggestive sui sentieri di montagna, alla presenza delle realtà che sostengono i percorsi integrati di Montagnaterapia, rivolti a tutti, insieme a persone fragili e gruppi di utenti dei Servizi Sociosanitari piemontesi.

A partire dalla prima il 5 luglio saranno riproposti settimanalmente le escursioni in quota che coinvolgeranno di volta in volta le realtà locali, unite per “diventare promotrici di salute e di miglioramento della qualità di vita, per una “Montagna inclusiva e terapeutica”. Una montagna di tutti, per tutti.

Nel solco delle precedenti edizioni le uscite, rivolte ai Gruppi di Montagnaterapia cuneesi e torinesi dei settori SocioAssistenziali e Sanitari, Centri Diurni e Comunità, si snoderanno tra le valli affacciate sul Monviso, dalla Valle Stura alla Val Chisone, e vedranno i partecipanti impegnati nelle uscite accumunati dal motto “Per imparare a camminare insieme e gustare della bellezza” come riporta il logo dell’iniziativa.

Alla presentazione hanno partecipazioni le istituzioni che sono a fianco del gruppo organizzatore nella realizzazione del progetto e che nell’ edizione numero 10 vede il patrocinio della Regione Piemonte ed il sostegno dei partners storici: il Consorzio Monviso Solidale, presente ieri con il presidente Gianpiero Piola e il Parco del Monviso, presieduto da Dario Miretti, insieme ad all’ ASLCN1 rappresentato da un’altra figura storica dell’iniziativa Silvio Costamagna.

Al progetto non sono mancati gli auguri del Comune di Saluzzo portati dal sindaco Mauro Calderoni, uniti a quelli ( in video) di Roberto Colombero presidente Uncem Piemonte, insieme a considerazioni etico – estetiche dell’iniziativa.

Presenti rappresentanti dei Comuni montani interessati dalle escursioni 2023 (Rittana, Fenestrelle, Bobbio Pellice e Crissolo), di Fondazione Bertoni, Terres Monviso, Occit’Amo, Rifugio Quintino Sella e della XIV Delegazione del Soccorso Alpino Monviso – Saluzzo, che anche in questa edizione darà il suo appoggio lungo i percorsi.

Non mancherà la musica di artisti di musica occitana a cura di Occit’Amo ad accompagnare la prima uscita del 5 luglio a Paraloup e la chiusura, il 6 settembre con la tradizionale salita per la due giorni al Rifugio Quintino Sella.

“I territori delle vallate alpine – sottolineano da "Officina Monviso” - da anni aprono le porte al messaggio della montagna accessibile e accogliente per tutti, per un ambiente che promuove salute e aiuta ad abbattere stereotipi attraverso l’incontro con le persone. Si tratta di un messaggio culturale importante che mette insieme territori e comunità con le realtà sociosanitarie in un percorso di collaborazione e riconoscimento reciproco, come auspicato e promosso dalla Carta Etica della Montagna Regione Piemonte a cui Officina Monviso si ispira".

“Spargete la voce, alimentate questo entusiasmo, partecipate” è l'invito.

Ecco il programma di “Officina Monviso 10” – edizione 2023



- mercoledì 5 luglio: a Paraloup (Comune di Rittana - Valle Stura), organizzata da CD Le Nuvole di Saluzzo e rete locale: “Chiot Rosa - Borgata Paraloup” nel primo pomeriggio concerto di musica tradizionale con Silvia Mattiauda a cura di Occit’Amo.

- mercoledì 12 luglio: a Pracatinat (Comune di Fenestrelle - Val Chisone), organizzato dal Gruppo Montagna CST - CAI di Perosa Argentina , CAI Val Germanasca e Pinasca: percorso ad anello “Pracatinat - Puy - Perequel e ritorno”

- mercoledì 19 luglio: a Bobbio Pellice, organizzato dai Centri del Pinerolese CD C.I.A.O: “da Villanova alla cascata Pis del Pellice” (1° tratto del sentiero del Rif. Jervis)

- mercoledì 26 luglio: a Crissolo (Valle Po) chiusura dell’attività estiva, organizzata da CD Le Nuvole di Saluzzo in collaborazione con il Comune di Crissolo (valle Po) “Alla scoperta delle vecchie mulattiere”

-mercoledì 6 e giovedì 7 settembre: salita e pernottamento al Rifugio Quintino Sella. Inoltre per la salita al Rifugio è prevista la partecipazione in qualità di accompagnatori d’eccezione dei gemelli Dematteis, specialisti e pluricampioni di corsa in montagna.

In serata concerto di musica tradizionale con alcuni componenti del gruppo “Lou Pitakass” a cura di Occit’Amo. Nelle due giornate, come già l’anno scorso, è confermata la presenza del personale della Delegazione Monviso - Saluzzo del Soccorso Alpino