Ancora un incidente mortale nelle campagne della Granda: 70enne perde la vita travolto dal trattore a Monteu Roero

Un nuovo incidente agricolo dall’esito mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 giugno, in frazione San Bernardo a Monteu Roero.



La vittima è Damiano Lamanna, 70 anni compiuti lo scorso 26 dicembre, originario di Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Trani-Andria, travolto dal trattore a bordo del quale stava operando.



Sul posto è intervenuto l'eliambulanza del servizio regionale 118, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bra. Purtroppo vani i tentativi di rianimazione prestati dai soccorritori. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Il tragico fatto di oggi porta a cinque le morti bianche per incidenti in agricoltura saliti agli onori delle cronache da inizio anno nella nostra provincia.



Meno di venti giorni fa, lo scorso 3 giugno, in frazione Craviano di Govone, il sinistro che costò la vita a Vittorio Cravanzola , 80enne del posto, anche lui travolto dal mezzo agricolo sul quale stava lavorando in un noccioleto, probabilmente a causa di un improvviso cedimento del terreno.



Il 6 maggio il 79enne Renato Terreno fu vittima di analoga sorte, travolto da un trattore a Bastia Mondovì. Il 18 aprile era toccato a un 78enne di Lequio Berria, Renato Bruna, perdere la vita mentre operava col proprio terreno in un podere, anche in questo caso un noccioleto, a poche centinaia di metri dall'azienda agricola di famiglia. Il 6 febbraio stessa sorte per un pensionato di Paesana: il 71enne Piercarlo Nicolino.