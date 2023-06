Sanfront al lavoro per sanare le ferite causate dalle piogge di maggio

Il cortile franato in Via dei fiori

Trascorso quasi un mese dalle copiosissime precipitazioni che hanno aperto talora profonde ferite idrogeologiche perlopiù nella frazione Rocchetta ed a Balma Boves, Sanfront è pronto ad intervenire con gli indispensabili lavori di ripristino del territorio.

I danni in Via dei Fiori della frana che aveva eroso parte del cortile di un’abitazione privata, creando problemi sia a monte che a valle della strada comunale che si trova in frazione Rocchetta e che conduce a Balma Boves costeranno complessivamente a 123.500 euro.

La somma copre anche una parziale sistemazione di una parte a monte della strada, da dove è partita la frana, che prevede la realizzazione di un muro di sostegno e di una scogliera, oltre alle opere di ripristino dei muri a secco che hanno ceduto, sia a monte che a valle della strada comunale ed alcuni interventi di

drenaggio, sia per risolvere le criticità verificatesi in questa circostanza e che per prevenire il ripetersi di criticità simili in futuro.

Se ne occuperà la Costrade di Saluzzo ed i lavori dovrebbero essere avviati questa settimana. Per la copertura dei costi si spera nella Regione Piemonte.

La ditta Giancarlo Demaria di Sanfront si occuperà invece dei lavori di sistemazione dei dissesti verificatisi a Balma Boves - sistemazione del terrazzino davanti a Balma Boves per garantire l’accesso al sito in sicurezza con opere di sottomurazione e di un altro muro franato, oltre alle solite opere di drenaggio per i motivi esposti sopra - che hanno determinato la chiusura temporanea della Borgata museo. I lavori costeranno 39mila euro.

Anche in questo caso si tratta di interventi di somma urgenza, affidati dalla ditta Giancarlo Demaria di Sanfront per un importo di 39.300 euro.

Un ultimo intervento che riguarderà ancora la borgata-museo di Balma Boves, sul Mombracco prevede la sistemazione di tutti i muretti e i terrazzamenti di Balma Boves, per un importo complessivo di circa 80.000 euro.

Alla luce di questi lavori di messa in sicurezza, il Comune conta di riaprire al pubblico Balma Boves entro la metà di luglio.