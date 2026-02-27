 / Cronaca

Cronaca | 27 febbraio 2026, 08:25

Auto in fiamme in corso Nizza a Cuneo

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia. Non risultano persone ferite o altri mezzi coinvolti

Una densa colonna di fumo si è sprigionata da un'autovettura che è stata poi interessata da un principio di incendio. 

È successo questa mattina, venerdì 27 febbraio, poco prima delle 8, in corso Nizza a Cuneo. 

A dare l'allarme è stato uno degli esercenti di zona che ha visto il fumo intervenendo con un estintore. Sul posto sono intervenuti l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e la Polizia di Stato: le fiamme sono state domate e il mezzo messo in sicurezza. Non risultano persone ferite o altri mezzi coinvolti. 

AP

