Auto in fiamme in corso Nizza a Cuneo

Una densa colonna di fumo si è sprigionata da un'autovettura che è stata poi interessata da un principio di incendio.

È successo questa mattina, venerdì 27 febbraio, poco prima delle 8, in corso Nizza a Cuneo.

A dare l'allarme è stato uno degli esercenti di zona che ha visto il fumo intervenendo con un estintore. Sul posto sono intervenuti l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e la Polizia di Stato: le fiamme sono state domate e il mezzo messo in sicurezza. Non risultano persone ferite o altri mezzi coinvolti.