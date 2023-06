A Ceva le eccellenze enogastronomiche conquistano anche i palati più raffinati

Prodotti eccellenti e professionalità straordinaria. È questo il binomio che è emerso durante la serata sotto le stelle che si è svolta a Ceva, per assaporare i prodotti tipici e di qualità del territorio che rientra nell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida.

“La prima cosa che mi sento di dire è: grazie - dice il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. Grazie per questa serata evento a tutte le nostre aziende agricole e non solo, del territorio dell'Unione Montana del Cebano, a chi ha cucinato, all'associazione Unimont per l'organizzazione, a tutto il mio staff in Unione Montana, al personale del Comune di Ceva, ai miei colleghi Sindaci ed Amministratori e a tutte le persone che hanno collaborato per realizzare questa meravigliosa serata in un contesto straordinario”.

A sfilare nella bella piazza cebana, sono stati i piatti tipici, importante volano di promozione del territorio e delle sue qualità.

Le eccellenze agricole del territorio sono il fiore all’occhiello del patrimonio agroalimentare locale, provengono da imprese agricole di piccole dimensioni, a conduzione familiare e garantiscono quel patrimonio di Biodiversità che rappresenta, oggi più che mai, uno dei principi fondamentali da difendere, da tutelare e valorizzare.

“Il valore aggiunto però - precisa il sindaco Bezzone - è costituito dai ristoratori ed artigiani locali che riconoscono nei prodotti agricoli a km zero la materia prima per preparare le loro prelibatezze, con la maestria che li contraddistingue e con la garanzia che i prodotti che trasformano sono garanzia di tracciabilità, di salubrità e soprattutto permettono a molte attività agricole di lavorare e vivere le nostre stupende vallate e colline“.

“Questo -conclude il primo cittadino di Ceva - é uno degli strumenti migliori per far conoscere e promuovere il meglio di noi e del nostro territorio. Un grazie particolare a Paolo Pavarino per il coordinamento della serata”.