Andrea Vanzo: Un Viaggio Intimistico nella Musica dell'Anima

La musica ha il potere di penetrare le profondità dell'animo umano, di offrire conforto e guarigione quando le parole non sono sufficienti. Un compositore e pianista che incarna questa connessione emotiva con la musica è Andrea Vanzo. Attraverso la sua abilità straordinaria di trasferire emozioni in note e melodie, Vanzo è riuscito a creare un'esperienza musicale che risuona profondamente nell'animo degli ascoltatori. Sensibile alla bellezza ed alla forza degli agenti atmosferici, ha sempre trovato nella natura la sua principale fonte di ispirazione. Ora, diventato un influencer musicale da 350.000 Instagram followers, riflette sulla responsabilità di diffondere un messaggio di pace nel mondo.

Fin da giovane, Andrea Vanzo, cresciuto a Sadurano, un piccolo porgo vicino a Bologna, nella splendida cornice della Riserva Naturale Del Contrafforte Pliocenico, ha potuto nutrire una profonda connessione ed immergersi completamente nel silenzio e nella maestosità di madre natura. Elementi atmosferici come la neve, il vento o la pioggia avevano un impatto importante su di lui e sulle sue emozioni. Da bambino trascorreva ore ad osservare la "performance" atmosferica, essa aveva su di lui un potere magnetico, che gli provocava una risposta istintiva incontrollabile e potente che lo costringeva ad assistere meravigliato/incredulo a tanta grandiosità. Ricorda infatti con emozione quel compleanno in cui il padre lo portò a Trieste per sentire la Bora, il vento più violento e turbolento d'Italia che può soffiare fino a 130km, orari.

La musica come terapia personale

Ogni volta che si immergeva nella natura, Andrea trovava la pace interiore ed una nuova profondità creativa. Per il giovane compositore, la musica non è stata solo una forma d'arte, ma una terapia personale che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua vita. Crescendo in un ambiente segnato dalla separazione dei suoi genitori, ha sperimentato un profondo senso di isolamento, rabbia e "nostalgia per quell'infanzia felice che non c'è mai stata". La musica è stata dapprima la sua fuga dalla realtà, il suo rifugio.

“La musica era un luogo in cui potevo isolarmi completamente, senza la necessità di confrontarmi con gli altri, anzi dove ero io a creare il mio mondo, componendo le mie storie, la mia musica”, mi racconta. Durante gli anni di studio musicale ha dovuto convivere lungamente con la frustrazione artistica dovuta al fatto che le sue capacità tecniche non gli consentivano ancora di esprimere a pieno la sua complessità emotiva. Con il tempo e la pratica egli è andato a delineare un vero e proprio linguaggio musicale con il quale tradurre in musica immagini, suoni, colori o emozioni. Un processo dapprima creativo ed istintivo, poi coronato da un'analisi più tecnica della sua struttura fino a trasformarlo in un vero e proprio brano musicale con cui è stato in grado di catturare la magia e la potenza di questi elementi naturali, traducendoli in una musica che evoca immagini vivide e emozioni intense. Fra i suoi brani più rappresentativi - "Earth Heart", dedicato ai quattro elementi naturali (Acqua, Fuoco, Terra, Vento), "Intimacy", un viaggio, attraverso la salita al monte, che rappresenta allegoricamente il percorso di vita, fatto di sofferenze e pericoli per arrivare alla vetta, punto più alto in cui poter ammirare la bellezza e fondersi con l'universo, "Fire Burns Inside me": una melodia che esprime tutto il turbamento per il suo più grande Amore.

La responsabilità di portare un messaggio di pace

Se inizialmente la musica era un modo per isolarsi dal mondo, col passare del tempo, è diventato uno strumento che gli ha permesso di comunicare con milioni di individui. Come influencer musicale, Andrea Vanzo riflette sulla profonda responsabilità che ha come artista. Le sue melodie, cariche di emozioni e intimità, possono influenzare le persone ed il mondo che le circonda. Per questo motivo Andrea riflette sulla sua missione, quella di toccare il cuore delle persone, di offrire loro un momento di quiete nella frenesia della vita moderna e di condurle ad una connessione con le proprie emozioni più profonde. I suoi componimenti sono fatti per individui ad alta sensibilità, che sanno fermarsi ed ascoltare. La sua arte è un invito a riflettere sulla nostra umanità condivisa, a trovare la pace interiore ed a superare le divisioni fra i popoli.

Laureato in composizione tradizionale presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, ha scritto musiche per diversi spettacoli teatrali, nel 2015 ha collaborato con la cantante e attrice Matilda De Angelis, lavorando insieme al brano "Take me Home", inserito nella serie televisiva di RAI1 “Tutto può succedere”.

A maggio 2023 Andrea ha preso parte al TEDx Cuneo, evento che promuove l'accesso a tutti ad idee innovative e stimolanti provenienti da diverse discipline e settori. Con il suo talk "Parole e Musica" ha portato la sua esperienza extraordinaria di mettersi per la prima volta sotto i riflettori come protagonista, per soddisfare un obbiettivo più alto, quello di creare un impatto positivo non solo nella propria vita ma soprattutto nella società.

Il 2 giugno 2023 Vanzo ha tenuto il concerto "INTIMACY TOUR " presso il Bad Ratzes Hotel a Siusi in uno scenario naturale di straordinaria bellezza.

A fine luglio si esibirà in tour in Kazakistan.

Attualmente sta lavorando ad un nuovo e ambizioso progetto melodico che ha come obbiettivo quello di promuovere, attraverso le sue composizioni e le sue performance, un messaggio di pace e armonia nel mondo.