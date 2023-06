Quando la pallavolo è per tutti

Anche il Centro Salute Mentale di Saluzzo dell’AslCN1 ha partecipato nei giorni dall’8 all’11 giugno alla 75° edizione del “Campionato Nazionale UISP – Nessuno escluso” di pallavolo con una squadra formata da sette ragazzi afferenti al centro.

Gli atleti, alcuni alla seconda esperienza, fanno parte del progetto “Pallavolmente” e sono stati accompagnati in questa esperienza da tre operatori che hanno condiviso con loro l’impegno anche in termini agonistici. L’esperienza è stata permessa grazie alla collaborazione con società di pallavolo “Volley Saluzzo” e alla UISP.

Partite in palestra, beach-volley, riposo in spiaggia e serate in compagnia hanno fatto vivere quattro giornate piene di esperienze agli utenti che hanno potuto rafforzare i legami di amicizia al di là dei risultati e delle classifiche.

Riportiamo alcuni commenti degli atleti che hanno partecipato perché da questi racconti si capisce cosa significa per loro prendere parte a queste esperienze.

Giacomo: “E’ stata una bella esperienza, direi ancora più emozionante della precedente edizione. Ho molto apprezzato l’organizzazione e ringrazio quanti ci hanno consentito di vivere queste giornate. E’ stata l’occasione per rinnovare l’amicizia con giocatori che avevamo già conosciuto e confrontarci con persone diverse con cui è stato facile stabilire da subito un bel rapporto. Sarebbe stato bello avere la possibilità di conoscere tutti gli altri gruppi, anche più giovani, che erano presenti a Rimini per questa manifestazione."

Nadia: “Sono molto contenta di questo viaggio e mi sono trovata a mio agio, sia con i ragazzi di Saluzzo che con quelli delle altre squadre, che erano in albergo con noi. Le partite sono state impegnative e noi abbiamo dato il massimo, anche con squadre più forti di noi. Il momento che mi ha emozionato di più è stato la domenica mattina alla premiazione: prima l’inno di Mameli e poi l’incontro con tanti ragazzi di tutta Italia e di tutte le età. La coppa ed i palloni che ci sono stati donati sarà bello portarli nella nostra sede e condividerli con tutto il gruppo, anche con chi non è venuto a Rimini."

Germano: “E’ stata una bella avventura. Dopo il primo giorno di adattamento sono iniziate le partite e ci siamo confrontati con due squadre che già conoscevamo: Rivoli e Moncalieri, ed un’altra che non conoscevamo: Modena. Una vittoria e due sconfitte ma senz’altro tre belle partite in cui la voglia di giocare ha avuto pieno sfogo. E’ stato bello conoscere persone nuove e poter creare nuove amicizie che speriamo possano avere uno sviluppo futuro, con nuove occasioni di incontro, magari anche a casa nostra a Saluzzo.”

Cesare: “Anch’io ero alla prima esperienza di un torneo così importante e di una trasferta di più giorni con tutto il gruppo della squadra di pallavolo. Mi è piaciuto molto anche perché non avevo mai visitato prima questa bella città. E’ stato interessante fare conoscenze e incontrare persone nuove, il tutto uniti dallo spirito di gioco e di amicizia."

Ivan: “A Rimini ero già stato in vacanza anni fa ed è stato bello tornarci. In gruppo con amici ed amiche e con la spirito di una squadra che partecipa ad una finale nazionale importante. I risultati potevano anche essere migliori ma sono stati incontri intensi e combattuti, sempre nel rispetto tra i giocatori. La nostra squadra non era al completo ma si è difesa molto bene. Ho apprezzato l’organizzazione, quanto ci è stato offerto ed anche l’ambiente nel suo insieme, che ha visto il Piemonte grande protagonista, forse complessivamente la Regione più rappresentata e con i migliori risultati in assoluto."