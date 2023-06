Cuneo, il capogruppo del Pd Carmelo Noto si dimette per diventare impiegato comunale

Carmelo Noto, funzionario del Partito Democratico provinciale sin dagli albori e attuale capogruppo in Consiglio comunale a Cuneo, è uno dei vincitori del concorso pubblico per collaboratore amministrativo che prevede l’assunzione di quattro impiegati.



Lo si evince dalla graduatoria finale pubblicata sul sito istituzionale del Comune da cui risulta che Noto si è classificato al terzo posto.



Verosimile, dunque, che lasci il posto in Consiglio comunale per passare dall’altra parte della barricata, quella dei dipendenti.



Nella tornata elettorale amministrativa di un anno fa aveva ottenuto 160 preferenze personali assumendo l’incarico di capogruppo, ruolo già ricoperto in precedenza col sindaco Federico Borgna.



Al suo posto gli subentrerà Sara Manassero (nessun rapporto di parentela con la sindaca), prima esclusa della lista Pd con 116 preferenze.



Ad assumere la guida del primo partito dell’attuale maggioranza consiliare – il Pd alle comunali del 2022 è risultato il primo partito con 4.054 voti (18%) – potrebbe essere Erio Ambrosino (189 preferenze).