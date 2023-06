Barge, incendio di sterpaglie in via Cardè: fiamme domate, nessun ferito

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, per l’incendio di alcune sterpaglie in via Cardè a Barge, all’altezza del civico 79 di fronte al laboratorio di lavorazione del legno Doc Legno.

L’allarme è scattato alle ore 16 e sono intervenute la squadra di permanenti di Saluzzo, insieme con i volontari di Barge.

Il tempestivo lavoro ha evitato che le fiamme si propagassero alla zona circostante e l’incendio è stato domato. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Barge.