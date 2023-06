Borgo San Dalmazzo in lutto per la scomparsa di “Titti” La Valle

Si è spenta lunedì 26 giugno nella sua abitazione di Borgo San Dalmazzo Tiziana La Valle, per tutti “Titti”. Aveva 53 anni ed è morta a causa di un tumore.

Molto conosciuta in paese, lascia il marito Silvio Carletto, titolare dell'edicola/libreria in via Roma. Poi la mamma Lucia, le sorelle Anna con Gimmy, Anto con Nuccio e Mari con Adri, la cognata Marinela con Giovanni, nipoti e pronipoti.

Aveva lavorato all'Alpitour.

I funerali saranno celebrati mercoledì 28 giugno alle 15 nella parrocchia di Gesù Lavoratore dove, questa sera alle 19, verrà recitato il rosario.

Molti i messaggi di cordoglio sui social: “Una persona splendida che ci lascia. Sempre gentile, carina, sorridente, collaborativa. Una bravissima collega. Buon viaggio!”; “Una persona dolcissima e sempre disponibile”; “Cara Tiziana, donna semplice, con un grande Amore per Silvio”.