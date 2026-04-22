Principio d’incendio a Neviglie, in fiamme una legnaia in località Tinella

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Neviglie, in località Tinella, dove si è sviluppato un principio d’incendio che ha interessato una legnaia.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Alba, che è riuscita a circoscrivere e spegnere rapidamente le fiamme prima che potessero estendersi ulteriormente.

Il rogo avrebbe provocato danni alla porta d’ingresso della centrale termica dell’abitazione adiacente alla legnaia, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Al momento dell’aggiornamento l’incendio risultava già domato e i Vigili del fuoco erano in attesa dell’arrivo dei Carabinieri forestali per gli accertamenti e le pratiche di competenza