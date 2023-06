Due volanti della Polizia e i sanitari del 118 sono sono dovuti intervenire nella prima serata di ieri, lunedì 26 giugno, in via Roma a Cuneo per sedare una violenta lite scoppiata tra una coppia di residenti.

Ad allertare le forze dell’ordine alcuni vicini, spaventati dalla possibilità che il litigio potesse sfociare in atteggiamenti dalle più gravi conseguenze.