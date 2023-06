Rapine, furti e truffe ad anziani: arresti in tutto il Piemonte su mandato della Procura di Cuneo

Arresti in corso in tutto il Piemonte

Dalle prime ore di questa mattina, martedì 27 giugno, la Polizia di Stato e in particolare personale della Squadra Mobile di Cuneo, coadiuvato da operatori delle Squadre Mobili del Piemonte e della Valle d’Aosta, congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Piemonte e Liguria, sta eseguendo misure cautelari in carcere disposte dall’autorità giudiziaria di Cuneo nei confronti di un’associazione a delinquere dedita alla commissione di rapine, furti e truffe in danno di persone anziane.



L’operazione si sta sviluppando su tutto il territorio piemontese e specificatamente nell’area del Torinese, Vercellese e Astigiano.