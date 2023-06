Bra: il Consiglio comunale discute di finanze e urbanistica

Il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo ha convocato una nuova seduta della massima assemblea cittadina per lunedì 3 luglio 2023 alle 18 presso il Palazzo municipale. Nutrito l’ordine del giorno della riunione, con temi di natura economica (la ratifica della 4° variazione al Bilancio di previsione 2023, il rinnovo del Collegio dei revisori) e di natura urbanistica (l’autorizzazione all’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Vittorio Emanuele II e le modalità di acquisizione di terreni in funzione della realizzazione della bretella di collegamento tra la 231 e il ponte di Pollenzo). La Giunta comunale sarà inoltre chiamata a rispondere a diverse interrogazioni.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link. (rb)

Ecco i punti all'ordine del giorno

1 - comunicazioni del presidente e del sindaco.

2 - interrogazioni

3 - approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 22 al n. 28 del 30.05.2023 e dal n. 29 al n. 30 del 08.06.2023.

4 - 4^ variazione al bilancio di previsione finanziario (bpf) 2023/2025. Ratifica deliberazione giunta comunale n. 110 del 30.05.2023.

5 - rinnovo collegio revisori dei conti per il triennio 01.08.2023 – 31.07.2026.

6 - affidamento del servizio di tesoreria del comune di bra per il periodo 01.01.2024/31.12.2028. Approvazione schema di convenzione.

7 - piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari per il triennio 2023/2025 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e s.m.i.. Autorizzazione alienazione porzione di immobile di proprietà comunale, sito in bra, via vittorio emanuele ii n. 204.

8 - acquisizione terreni per ampliamento nuova viabilità in progetto di collegamento tra s.s. 231 e borgo s. Martino. Indirizzi.