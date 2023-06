In piazza Galimberti a Cuneo caccia alla marmotta scesa a valle con la Fausto Coppi

Era lì da domenica, molto probabilmente portata nel salotto buono di Cuneo da uno dei mezzi che ha seguito la Granfondo Fausto Coppi. Da "clandestina".

Oggi pomeriggio, mercoledì 28 giugno, una marmotta è stata catturata in piazza Galimberti. Si era già scavata una bella tana nell'aiuola di fronte al bar Arione, adattandosi al nuovo habitat cittadino.

A prenderla i carabinieri forestali, insieme ai vigili del fuoco di Cuneo e al personale di pronto intervento del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo, con l'ausilio di retino e guanti.

L'animale era stato segnalato già domenica a Cuneo, giorno della mitica Granfondo. Ovviamente si è trattato di un trasporto involontario. È già capitato infatti che questi roditori si infilino nel vano motore per poi rimanere incastrati.

La marmotta, ora in custodia dei carabinieri forestali, è in buone condizioni di salute e sarà presto liberata in montagna a Castelmagno.