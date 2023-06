Saluzzo, con i nuovi orari si ampliano i giorni di apertura dei musei

Cambiano gli orari dei musei di Saluzzo che saranno aperti più giorni. Dal primo luglio, grazie ai nuovi accordi tra il Comune e la società che gestisce le strutture museali cittadine, “Itur”, entra in vigore una rinnovata griglia di aperture che permetterà maggior possibilità di visita. Viene conservata la divisione dell’anno in due stagioni: quella estiva da marzo ad ottobre con il massimo di aperture, mentre quella invernale da novembre a gennaio, con possibilità di visita più ridotte (a febbraio è prevista la chiusura).

Le novità prevedono che dal 1 novembre al 6 gennaio tutte le strutture del circuito “Mu.Sa” (Musei Saluzzo, cioè Castiglia con i musei della Civiltà cavalleresca e della Memoria carceraria, Casa Cavassa, Torre civica con Pinacoteca Matteo Olivero) saranno aperti anche il sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) e non solo la domenica come fino ad oggi. Nel periodo fra marzo e ottobre il Museo civico di Casa Cavassa sarà aperto anche il mercoledì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18). Infine, “Casa Pellico”, tra marzo e ottobre oggi aperta la seconda e la quarta domenica del mese, oltre alle festività, sarà aperta tutte le domeniche, tra le 14 e le 19, mentre tra novembre e il 6 gennaio un’ora in meno, dalle 14 alle 18. La decisione sulla riorganizzazione degli orari giunge al termine della trattativa, già prevista nell’appalto di 3 anni vinto da “Itur” di rinnovare per un secondo periodo di ulteriori 3 anni. Il contratto sarà quindi valido fino al 30 giugno 2026.

"Con l'adozione di questi nuovi orari dei musei - dice l'assessore al Turismo Andrea Momberto -, Saluzzo fa un altro passo per diventare una città turistica a tutti gli effetti. Non solo si potenzia l'accoglienza nella stagione estiva, tradizionalmente forte da questo punto di vista, ma si raddoppia la possibilità di visita anche nel periodo autunnale, che negli ultimi tempi sta registrando arrivi sempre più numerosi. Sono particolarmente felice anche per quanto riguarda Casa Pellico, vero gioiello della città, che vede raddoppiare le possibilità di visita".

"Siamo entusiasti – aggiungono da Itur - di proseguire la gestione mettendo a disposizione la nostra esperienza e collaborando allo sviluppo culturale della città. Non solo gestione ma anche assistenza e supporto, basandoci sempre sull’attenzione ai bisogni dell’utente finale".

Gli orari completi sono: Castiglia dal 1 marzo al 31 ottobre: lunedì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 / 14-18 domenica e festivi 10-13 / 14-19; dal 1 novembre al 6 gennaio: sabato domenica e festivi 10-13 / 14-18. Casa Cavassa: dal 1 marzo al 31 ottobre: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 / 14-18 domenica e festivi 10-13 / 14-19; dal 1 novembre al 6 gennaio: sabato domenica e festivi 10-13 / 14-18. Antico palazzo comunale (che comprende Torre civica e Pinacoteca Matteo Olivero): dal 1 marzo al 31 ottobre: sabato 10-13 / 14-18 domenica e festivi 10-13 / 14-19; dal 1 novembre al 6 gennaio: sabato domenica e festivi 10-13 / 14-18. Casa Pellico: dal 1 marzo al 31 ottobre:domenica e festivi 14-19; dal 1 novembre al 6 gennaio: domenica e festivi 14-18.