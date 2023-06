L'Atc riqualifica tre alloggi a Savigliano con il contributo della Fondazione CRS

Sono tre le unità abitative riqualificate grazie al contributo di 30.000 euro concesso ad ATC dalla Cassa di Risparmio di Savigliano. L’obiettivo di questo progetto di riqualificazione è stato quello di migliorare le condizioni di vita degli inquilini degli alloggi di edilizia sociale pubblica nel fabbricato di proprietà ATC in via Danna a Savigliano.

Il contributo della Fondazione CRS è stato fondamentale per la ristrutturazione degli alloggi interessati e il miglioramento delle parti comuni del fabbricato, già oggetto di un complessivo intervento di riqualificazione energetica che l’Agenzia sta portando a termine attraverso i benefici fiscali della Legge “Superbonus 110%”.

“Il giudizio complessivo della collaborazione con la Fondazione CRS è sicuramente positivo, e l’istituzione bancaria si è dimostrata come sempre attenta alle necessità del territorio di sua competenza e alle possibilità di partnership offerte dalla rete delle altre istituzioni operanti sullo stesso territorio. Ci auguriamo che in futuro possano essere realizzati ulteriori progetti di collaborazione comune fra i nostri due Enti, per migliorare lo stato e la qualità del patrimonio pubblico da noi gestito e offrire servizi migliori per l’utenza interessata”, dichiara il presidente ATC Piemonte Sud Paolo Caviglia.